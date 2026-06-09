サッカー日本代表を応援するときに欠かせないアイテムの一つが、ユニホーム。もともと大量に売れる商品だが、W杯前ともなると、その売れ行きは加速度を増すという。

北中米W杯を前にした現在も、やはりかなりの好評を得ているようだが、今回はこれまでとは少し違った売れ方となっているようだ。

「アウェーユニホーム人気が、ホームのそれに迫るというのです。2026年3月20日にアウェーユニホームは発表されたが、このときから大きな注目を集めることになりました」（スポーツ記者）

コンセプトを「COLORS」と名付けられたこのユニホームは、オフホワイトを基調に、中央の赤を含め、11色の細いストライプスによって表現されている。

「発売された当初から各方面で前例がないほどの称賛を浴び、ものすごい勢いで売れ始めたんです。サッカーファンからも『街着としても十分おしゃれ』といった意見が飛び交っています。

しかも米大手スポーツチャンネル『ESPN』が発表した『W杯ユニホームランキング』で2位に輝きました。それに加え、2014年ブラジルW杯でブラジル代表の背番号11を背負い活躍したオスカルが、なぜか日本のアウェーユニホームを着てInstagramに投稿したことで、さらに人気は爆発したのです。過去に日本のユニホームがホームよりもアウェーのほうが話題となって多く売れたのは、初めてのことと言っていいと思います」（サッカーライター）

ところが6月4日、思わぬニュースが飛び込んできた。国際サッカー連盟（FIFA）がグループステージで着用するユニホームを発表したが、日本代表は3戦全てで青色のホームユニホームを着用することが決まったというのだ。

「日本がグループリーグで戦う3カ国のユニホームは、オランダはオレンジ、チュニジアは白、スウェーデンは黄色と発表されました。チュニジア戦以外はアウェーユニホームを使用してもいいはずですが、できるだけホーム用のユニホームを両チームとも使用する不文律のようなものがありますから、こうなったのでしょう。

世界各地で賞賛され、大いに売れたとされるアウェーユニホームのお披露目となるのは、早くても決勝トーナメント進出以降ということになりそうです」（前出ライター）

ただし、そう悲観する必要はない。日本は初出場となった1998年フランス大会から今回の北中米W杯まで8大会連続出場を果たしている。過去7大会で計25試合を戦ってきたが、アウエーユニホームを着用したのは、2002日韓共催のベルギー戦、2010年南アフリカ大会のオランダ戦の2試合しかない。しかもスコアは2−2、0−1と、まだ勝利したことがないのだ。

そう考えると、購入したサポーターには気の毒だが、クループステージで着用するのがすべてホームユニホームということは、吉報なのかもしれない。