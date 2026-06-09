時代を先取りしたコンセプトモデル 自動車メーカーは、コンセプトカーという形で未来のビジョンを提示します。その大半は市販されることなくショーの舞台だけでその役目を終えますが、中には時を経ても色褪せない魅力的な提案を含んだモデルも存在します。 その一台が、三菱自動車（以下、三菱）が提案した「ミツビシ・コンセプトAR」です。【画像】10年前にトレンド先取り!? これが三菱の「“ちいさな”SUVミニバン」です！ 画像