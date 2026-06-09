沖縄出身3人組のHOMEが6月24日、新たなフェーズの幕開けを告げる2026年第1弾シングル「Deja Vu Slider」を配信リリースすることが発表となった。シングル「Deja Vu Slider」は、メインのソングライティングを担うshunta higa(G)のルーツであるPrefab Sproutへのオマージュをベースに、ソフィスティケートされたポップネスを追求したもの。そこにo-png(DJ / Trackmaker)の浮遊感あふれるシンセが共存し、爽快感の中に切なさを併せ持