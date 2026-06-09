2025年の県内の糖尿病死亡率は、人口10万人あたり20.5人と6年ぶりに全国ワーストになりました。厚生労働省のまとめによりますと、県内では2025年に137人が糖尿病で亡くなりました。人口10万人あたりの死亡率は20.5人と全国平均の12.2人を大きく上回り、6年ぶりに全国ワーストとなりました。徳島は2008年から2013年までの6年間と、2017年、2019年も全国ワーストで、車社会による運動不足などが背景にあるとみられ