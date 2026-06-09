YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が「【AI界のフォトショ】1つのAIで複数の画像生成AIを使い分けられる！｜AIデザインエージェント「Lovart」完全ガイド」を公開した。動画では、複数の画像生成AIモデルや動画生成モデルを一箇所で利用できるAIデザインエージェント「Lovart」の主要機能と活用事例を紹介。デザインの専門知識がない人でも、質の高いコンテンツを効率的に制作できる魅力を伝えて