6月8日、TBSの田村真子アナウンサーが自身のインスタグラムを更新。ウエディングショットを公開し、話題となっている。「田村さんは写真とともに、コメントで白い鳩の絵文字を添えていました。結婚式を挙げた際のオフショットなのでしょう。真珠のイヤリングを付ける横顔のショットや長い裾とベールがゴージャスな純白のウエディングドレス姿、華やかな振り袖姿など3枚の写真を投稿。ファンからは祝福や絶賛の声が寄せられていま