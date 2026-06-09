6月8日までに、写真家の下村一喜氏がInstagramを更新。「#後藤久美子さん」とタグづけした1枚の写真をアップした。「モノクロの写真で、オールバックの髪型に、シャツとネクタイをラフに着こなした後藤さんが写っています。口ひげもありますが、ダンディな男装であることはひと目で分かります。『南フランスにて』と書き込まれており、海外で撮影されたもののようです」（芸能担当記者）Instagramのコメント欄では《メンズでも