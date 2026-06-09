ナフサ不足をうけ白黒のパッケージに変更されたカルビーの「かっぱえびせん」が県内のスーパーでも店頭に並び始めました。 宮粼 玲太記者「カラーパッケージのお菓子が並んでいますが、こちらには白黒パッケージのお菓子が並んでいます」 店頭に並んでいたのは「石油原料節約パッケージ」と書かれた「かっぱえびせん」です。 中区のマルナカ白島店では今月に入りカラ