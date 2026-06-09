6月15日からフランスのエビアンでG７サミットが開催されます。 6月9日「長野智子アップデート（文化放送）」では、株式会社溜池通信の代表取締役・吉崎達彦さんがサミットの展望を語った。 吉崎「サミットに対する期待感が下がっちゃってますよね。去年なんかトランプさんが途中で抜けて帰っちゃいましたよね。抜けて何をするのから思ったら、イラン攻撃をやったわけですから、そのくらいG7で何かを決めるという感