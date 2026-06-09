6月9日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、火曜コメンテーターで上武大学教授の田中秀臣氏と番組パーソナリティーの寺島尚正アナウンサーが、「2026年1～3月期GDPと今後の景気見通し」について意見を交わした。 “景気拡大してたんだ？”と思う人も多いでしょう 内閣府が6月8日発表した2026年1～3月期の実質国内総生産（GDP、季節調整値）改定値は、年率換算で前期比1.8％