6月8日、俳優の小芝風花がInstagramを更新。青森県八戸市への“バーチャルデート風”旅動画を公開し、ファンから大歓声があがっている。《47都道府県青森県八戸へ》とスーツケースの絵文字を添え、《青森編 part1》の文字から始まる40秒ほどの動画を公開した。芸能担当記者が言う。「小柴さんは、以前からプライベートの旅行で47都道府県を制覇したいと語っていました。『kirei note』2026年4月1日のインタビューでも《今は4