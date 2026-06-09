6月8日、俳優の小芝風花がInstagramを更新。青森県八戸市への“バーチャルデート風”旅動画を公開し、ファンから大歓声があがっている。

《47都道府県 青森県八戸へ》とスーツケースの絵文字を添え、《青森編 part1》の文字から始まる40秒ほどの動画を公開した。

芸能担当記者が言う。

「小柴さんは、以前からプライベートの旅行で47都道府県を制覇したいと語っていました。『kirei note』2026年4月1日のインタビューでも《今は47都道府県、すべて旅行したいな、という夢があるんです。その土地のお料理だったり、お酒だったりといった文化を、日本人だし知りたいなと思って》などと述べています。

以前から、ファンからは旅の動画をアップしてほしいという要望がありましたから、満を持しての投稿だったのでは。『1/47』とあるように、今回はその第1弾ということだと思います。

動画は、運動会の徒競走やリレーの定番曲『クシコス・ポスト』をBGMにして、東北新幹線に乗車するところから始まります。八戸市の市場・八食センターでのっけ丼を味わい、蕪嶋（かぶしま）神社へお参りし、国指定天然記念物ウミネコの子育ての様子や、最後は蕪嶋弁財天の『会運証明書』をゲットするまで、まるで小芝さんと“バーチャルデート”しているかのような気分を味わえるショート動画に仕上がっています。

場面場面で《脂がのって美味しすぎる カンパチ》といった具合に解説文字も駆使していて、40秒という短い動画にもかかわらず、充実した内容になっています」

コメント欄にはファンから感激した様子のコメントが相次いで寄せられている。

《観ているだけで幸せになります》

《凄い!凄い!凄い!作り混まれた神動画ですね!》

《こんな感じの動画がまだまだ見れるとか幸せすぎる》

小芝は2011年に「イオン×オスカープロモーションガールズオーディション2011」でグランプリを獲得し、2012年に女優デビュー。2025年のNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』で、横浜流星演じる主人公の幼なじみの花魁役を務め、注目を集めた。

「2026年4月1日には、俳優の小関裕太さんとの“同棲5年愛”を『文春オンライン』によって報じられ、結婚間近ともいわれています。お参りした蕪嶋神社は、蕪と株が同じ読みということから、株と人望があがるご利益があると言われています。

また商売繁盛の神様でもあり、小関さんとのプライベートに加え、俳優業のパワーアップをお祈りしたのではないでしょうか。47都道府県旅の次回作も楽しみですね」（前出・芸能担当記者）

Instagramのフォロワー数が169万超の人気を誇る小芝。今後も続くであろう47都道府県旅動画の投稿で、フォロワーはさらに増えそうだ。