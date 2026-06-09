2026年6月5日、MicrosoftのGitHubリポジトリ73件が、GitHubの不正利用対策システムによって無効化されました。これらのリポジトリは、開発者がAIコーディングツールでパッケージを開いた際に認証情報を盗むマルウェアに侵害されていたとのことです。The Blight Reaches Microsoft: 73 Repos Disabled in 105 Seconds | OpenSource Malware Bloghttps://opensourcemalware.com/blog/miasma-reaches-azureMiasma worm is a new varia