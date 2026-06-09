【「超ハッピーすぎ！チャレンジ」第2週目 商品】 6月9日～ 販売 「盛りすぎ！メンチバーガー」 価格：387円 ローソンは、全国のローソン店舗（一部店舗を除く）で「超ハッピーすぎ！チャレンジ」の第2週目の商品を本日6月9日より販売する。 本キャンペーンは6月2日から4週間にわたり開催するもので、販売商品を一新する形で第2週目がスタ