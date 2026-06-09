【「超ハッピーすぎ！チャレンジ」第2週目 商品】 6月9日～ 販売

「盛りすぎ！メンチバーガー」 価格：387円

ローソンは、全国のローソン店舗（一部店舗を除く）で「超ハッピーすぎ！チャレンジ」の第2週目の商品を本日6月9日より販売する。

本キャンペーンは6月2日から4週間にわたり開催するもので、販売商品を一新する形で第2週目がスタート。ラインナップとしては「盛りすぎ！具！おにぎり ポーク玉子 (シーチキンマヨネーズ)」や「盛りすぎ！照焼チキンたまごサンド」、「盛りすぎ！メンチバーガー」といった商品が販売される。

このほか「ペヤング ソース＆塩」が51%以上の増量サイズになるほか、「ヤマザキビスケット エアリアル」、「ローソンオリジナル」の対象商品もサイズアップする。

【6月9日発売】

「盛りすぎ！具！おにぎり ポーク玉子 (シーチキンマヨネーズ)」 価格：343円

「盛りすぎ！照焼チキンたまごサンド」 価格：365円

「盛りすぎ！味噌バターコーンラーメン」 価格：626円

「盛りすぎ！バスチー-バスク風チーズケーキ-」 価格：319円

「ペヤング 超大盛やきそば ソース＆塩 51％以上増量」 価格：325円

「ヤマザキビスケット エアリアル 焼きとうもろこし味 51％増量 99ｇ」 価格：176円

「ローソンオリジナル えびみりん焼 51％増量 10枚入」 価格：158円

「ローソンオリジナル ミニ瀬戸しお えび塩味 51％増量 90ｇ」 価格：130円

「合わせすぎ！欧風カレーパン＆はみでるメンチカツ」 価格：192円

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