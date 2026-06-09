タクトシュトックの試聴ルーム 「今、タクトシュトックが熱い！」と言っても、ご存知ない方もいるだろう。タクトシュトックは庵 吾朗さんともう一人の方が約6年前に立ち上げたオーディオの輸入商社で、アナログプレーヤーのヴァルテレ、スピーカーのエポス、ネットワーク関連機器のエディスクリエーションなどを取り扱っている。 何が熱いのかというと、日本のマー