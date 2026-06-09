YouTubeチャンネル「ゴールドカードマニアチャンネル」が、「【悲報】エポスカードの電子マネーチャージが8月からポイント付与対象外！それでも私が使い続けるたった2つの理由」と題した動画を公開した。 動画では、エポスカードが電子マネーチャージへのポイント付与を終了する背景と、それでも同カードを使い続けるべき2つの明確な理由について解説している。 エポス