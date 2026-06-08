中東情勢の影響で、建築関係資材が不足しています。こうした中、県建設業協会が8日、吉村知事に対して、緊急の要望書を提出しました。吉村知事を訪れたのは県建設業協会の太田政往会長ら5人です。県建設業協会によりますと、値上がりしているのは、ナフサを原材料とする塗料や断熱材などで、また、原油精製品を原料とするアスファルト合材は2割ほど値上がりしていると言います。こうした状況を踏まえて建設業協会は8日、不足資材の