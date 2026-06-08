山形県内では各地でクマの出没が相次いでいます。村山市では8日未明、収穫直前のサクランボの枝がクマに折られ、実が食べられる被害がありました。畑の監視カメラには体長1メートルほどのクマの姿が映っていたということです。クマの食害があったのは村山市白鳥のサクランボ畑です。8日早朝、持ち主の男性が畑を訪れた際、サクランボの枝が折られているのを確認しました。畑に設置していた監視カメラを確認したところ、8日午