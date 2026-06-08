関西エアポートは、グランフロント大阪で「旅博2026 in 梅田」を6月20日に開催する。「まだ知らない、旅を探しに」をテーマに、就航先の政府観光局・航空会社や旅行会社・観光関連団体などが、旅行の楽しみ方や現地の最新情報などを紹介する。最大2つのセミナーに参加できる。場所は北館地下2階のナレッジキャピタルコングレコンベンションセンター。開催時間は午前10時から午後5時まで。事前申込を優先し、当日申込の場合は午前11