5月下旬、連日の晴れから一転、3月下旬並みの寒さを記録したある日、東京都中央区の海上公園に現れたのは、鈴木紗理奈、黒色のパーカにオレンジのジャージ、足元にはファーつきのクロックスを合わせたラフなスタイルだしばらくすると、鈴木は長身のショートカット美女と談笑を始めた。相手は篠田麻里子だ。立ち話で盛り上がる様子は、まるでママ友同士のお喋りのようだがーー。「7月スタートのドラマ『おちたらおわり』（中京