日本旅行は、「期間限定！タイムセール 国内旅行」を6月3日から16日まで開催している。宿泊プラン・JR新幹線＋ホテルパック・飛行機＋ホテルパックが対象で、期間限定・販売数限定のバーゲン価格で提供される。タイムセールは毎月第1週水曜日に更新される。対象宿泊施設と2名素泊まりの1名あたりの料金一例は、ヒルトン東京お台場が31,400円から、シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルが31,300円から、ザ ロイヤルパーク