Ž¢¤¤¤Þ50ºÐÁ°¸åŽ£¤¬°ìÈÖÂ»¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÄÄÂ¾å¤²¤âŽ¤³ô¹â¤Î²¸·Ã¤â¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤"½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå"¤ÎÈá»´¤Ê¥Ç¡¼¥¿
¢£ÄÂ¾å¤²Â³¤¤ÇÀ¤Âå´Ö¤ÎÄÂ¶â³Êº¹¤¬½Ì¾®
¿¼¹ï²½¤¹¤ë¿Í¼êÉÔÂ¤äÄ¹´ü²½¤¹¤ëÊª²Á¹â¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢º£Ç¯¤Î½ÕÆ®¤Ç¤â¹â¤¤ÄÂ¾å¤²Î¨¤¬Â³¤¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤ÎÁ°Ç¯Èæ¡Ü5¡óÄ¶¤¨¤¬¼Â¸½¤·¤½¤¦¤À¡£
ÆüËÜÏ«Æ¯ÁÈ¹çÁíÏ¢¹ç²ñ¡ÊÏ¢¹ç¡Ë¤¬5·î12Æü¤Ë¸øÉ½¤·¤¿Âè5²ó²óÅú½¸·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯ÅÙ¤Î½ÕÆ®ÄÂ¾å¤²Î¨¤ÏÁ°Ç¯Èæ¡Ü5.05¡ó¤È¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤ÎÆ±»þÅÀ¤Î¡Ü5.32¡ó¤«¤é¤Ï¿¤Ó¤¬Æß²½¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ú¤Â³¤¡Ü5¡ó¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹â¤¤ÄÂ¾å¤²Î¨¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤³¤Î¤È¤³¤íÀ¤Âå´Ö¤ÎÄÂ¶â¿å½à¤Î³Êº¹¤¬½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÄÂ¶â¹½Â¤´ðËÜÅý·×Ä´ºº¤ò¤â¤È¤Ë¡¢25¡Á29ºÐ¤ÎÄÂ¶â¤ò100¤È¤·¤¿³ÆÇ¯ÎðÁØ¤ÎÄÂ¶â¿å½à¤òÇ¯¤´¤È¤Ë¶ÊÀþ¤Ç¼¨¤·¤¿¥°¥é¥Õ¡ÊÄÂ¶â¥«¡¼¥Ö¡Ë¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤³10Ç¯¤Û¤É¤Ç¼ãÇ¯ÁØ¤ÈÃæ¹âÇ¯ÁØ¤ÎÄÂ¶â¿å½à¤¬¶á¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¶ÊÀþ¤Î·¹¤¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÊÄÂ¶â¥«¡¼¥Ö¤¬¥Õ¥é¥Ã¥È²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡Ê¿ÞÉ½1¡Ë¡£
ÄÂ¶â¥«¡¼¥Ö¤¬¥Õ¥é¥Ã¥È²½¤·¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤ÎÄÂ¶âÂÎ·Ï¤¬Ç¯¸ù½øÎó·¿¤«¤éÀ®²Ì¼çµÁ·¿¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¶ÐÂ³Ç¯¿ô¤äÇ¯Îð¤Ê¤É¤ò´ð¤ËÄÂ¶â¤¬·èÄê¤µ¤ì¤ë¡¢Ç¯¸ù½øÎó·¿¤ÎÄÂ¶âÂÎ·Ï¤¬Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤ÇºÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¶áÇ¯¤Ï¡¢Ï«Æ¯»Ô¾ì¤ÎÎ®Æ°²½¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤«¤é¡¢¿¦Ì³¡¦Ç½ÎÏ¡¦À®²Ì¤ò½Å»ë¤¹¤ëÀ®²Ì¼çµÁ·¿¤ÎÄÂ¶âÂÎ·Ï¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬½ù¡¹¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î½¢Ï«¾ò·ïÁí¹çÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´ðËÜµë¤Î·èÄêÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ¡Ö³ØÎò¡×¤ä¡ÖÇ¯Îð¡¦¶ÐÂ³Ç¯¿ô¡×¤òµó¤²¤¿´ë¶È¤Î³ä¹ç¤Ï2017Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢¡Ö¿¦Ì³¿ë¹ÔÇ½ÎÏ¡×¤ä¡Ö¶ÈÀÓ¡¦À®²Ì¡×¤òµó¤²¤ë´ë¶È¤Î³ä¹ç¤ÏÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤ëÉ¹²Ï´üÀ¤Âå
³Î¤«¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÄÂ¶âÂÎ·Ï¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ç¯Îð¤¬ÄÂ¶â¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÄÂ¶â¥«¡¼¥Ö¤Î¥Õ¥é¥Ã¥È²½¤Î°ì°ø¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë½ÅÍ×¤ÊÍ×°ø¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¡×¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤¬Ìµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¤È¤Ï¡¢1990Ç¯Âå½éÆ¬¤Î¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤ä1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤Î¶âÍ»´íµ¡¤ò¼õ¤±¤¿¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎÄ¹´üÅª¤ÊÉÔ¶·¤Î±Æ¶Á¤Ç½¢¿¦Æñ¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ´ü¤Ë½¢¿¦³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤¿À¤Âå¤ò»Ø¤¹¡£2019Ç¯¤ÎÆâ³ÕÉÜ¤ÎÄêµÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1993¡Á2004Ç¯¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿À¤Âå¤¬³ºÅö¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÂ´¤Ç¤¢¤ì¤Ð1970¡Á80Ç¯ÂåÁ°È¾À¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢2026Ç¯¸½ºß¤Ï44¡Á55ºÐÁ°¸å¤È¤Ê¤ë¡£
¤³¤ÎÀ¤Âå¤Ï¡¢½¢¿¦³èÆ°»þ¤Î½¢¿¦Æñ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎÄ¹´üÅª¤ÊÄãÌÂ¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤«¤é¡¢¤½¤ÎÁ°¸å¤ÎÀ¤Âå¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÌ¤¸¤ÆÄÂ¶â¤¬Äã¿å½à¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤ÂåÆÃÍ¤Î±Æ¶Á¡Ê¥³¡¼¥Û¡¼¥È¸ú²Ì¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄãÄÂ¶â¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¤Âå¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤ËÄÂ¶â¿å½à¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤ë50ºÐÁ°¸å¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÄÂ¶â¥«¡¼¥Ö¤Î¥Ô¡¼¥¯¤¬Äã¿å½à¤ËÍÞÀ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È²½¤Î¼ç¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯¤Ï¹â¿å½à¤ÎÄÂ¶â¾å¾ºÎ¨¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´û¤Ë»ØÅ¦¤·¤¿¤¬¡¢½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¤Ï¤½¤¦¤·¤¿ÄÂ¾å¤²¤«¤é¤â¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö45¡Á49ºÐ¡×°Ê¾å¤Ç¤Ï¡Ü2¡óÁ°¸å¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÄÂ¶â¹½Â¤´ðËÜÅý·×Ä´ºº¤ò¤â¤È¤Ë¡¢5ºÐ¤´¤È¤ËÊ¬Îà¤·¤¿Ç¯Îð³¬µéÊÌ¤Î½êÄêÆâµëÍ¿¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë´ðËÜµë¡Ë¤Î¿¤Ó¤ò¤ß¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤Ï¡Ö40¡Á44ºÐ¡×°Ê²¼¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤Ç¡Ü4¡óÁ°¸å¤Î¹â¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢¡Ö45¡Á49ºÐ¡×°Ê¾å¤Ç¤Ï¡Ü2¡óÁ°¸å¤Î¿¤Ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¿ÞÉ½2¡Ë¡£
¤½¤â¤½¤âÄÂ¶â¾å¾ºÎ¨¤Ï¼ã¼êÀ¤Âå¤Î¤Û¤¦¤¬¹â¤á¤Ë¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢2015Ç¯»þÅÀ¤Î³ÆÇ¯Îð³¬µé¤ÎÄÂ¾å¤²Î¨¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¾å¾ºÉý¤Ç¸«¤Æ¤â¡¢¡Ö40¡Á44ºÐ¡×°Ê²¼¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤ÎÄÂ¾å¤²Î¨¤¬Âç¤¤¯¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÄÂ¾å¤²¤Î²¸·Ã¤¬44ºÐ°Ê²¼¤ÎÀ¤Âå¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¿Í¸ýÆ°ÂÖ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤¬¼ãÇ¯ÁØ¤Û¤É¿¼¹ï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¾¯»Ò¹âÎð²½¤¬Ç¯¡¹¿¼¹ï²½¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¿Í¸ý¤Ï2010Ç¯¤ò¥Ô¡¼¥¯¤Ë¸º¾¯¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½ÐÀ¸¿ô¤Ï°ìÄê¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¤Âå¤´¤È¤ËÇÈ¤¬¤¢¤ë¡£Ç¯ÂåÊÌ¤ÎÆüËÜ¿Í¤Î¿Í¸ýÆ°ÂÖ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÃÄ²ô¥¸¥å¥Ë¥¢À¤Âå¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë1970Ç¯ÂåÁ°È¾À¸¤Þ¤ì¤Ë»³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡Ê¿ÞÉ½3¡Ë¡£
¤³¤ÎÀ¤Âå¤¬Â¸µ¤Ç50Âå¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÆüËÜ¿ÍÁ´ÂÎ¤Î¿Í¸ý¸º¾¯¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¤â¡¢50ºÐÁ°¸å¤Î¿Í¸ý¤Ï¤³¤³20Ç¯¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤°ìÊý¤Ç¡¢20Âå¡Á30Âå¤Î¿Í¸ý¤ÏÂç¤¤¯¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£50Âå°Ê¾å¤Ï¡Ö²á¾ê¡×¤È¤¹¤ë´ë¶È¤¬Â¿¿ôÇÉ
´ë¶ÈÂ¦¤Î¿Í¼êÉÔÂ´¶¤«¤é¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£¥Ñ¡¼¥½¥ëÁí¹ç¸¦µæ½ê¤¬2025Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡¢Ç¯Îð³¬ÁØÊÌ¤ÎÀµ¼Ò°÷¤Î¿Í¼êÉÔÂ¾õ¶·¤ò´ë¶È¤Ë¿Ò¤Í¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢30Âå¤Þ¤Ç¤ÎÀµ¼Ò°÷¤Ï¡ÖÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î²óÅú¤¬ÂçÂ¿¿ô¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢50Âå°Ê¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²á¾ê¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤Î²óÅú¤¬¡ÖÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î²óÅú¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢ÄÂ¶â¥«¡¼¥Ö¤¬¥Õ¥é¥Ã¥È²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊÀ¤Âå´Ö¤ÎÄÂ¶â³Êº¹¤¬½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤³¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤¬¤è¤êÊ¿Åù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¡£°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÊ¿Åù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤à¤·¤íÆÃÄê¤ÎÀ¤Âå¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
¢£Æ±À¤ÂåÆâ¤ÎÄÂ¶â³Êº¹¤Ï¤à¤·¤í³ÈÂç
¤Þ¤¿¡¢À¤Âå´Ö¤ÎÄÂ¶â¿å½à¤Î³Êº¹¤¬½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Æ±À¤ÂåÆâ¤Ç¤ÎÄÂ¶â³Êº¹¤Ï¤à¤·¤í¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
5ºÐ¤´¤È¤Î³ÆÇ¯Îð³¬µé¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÄÂ¶â¿å½à¤Î¾å°Ì10¡ó¤È²¼°Ì10¡ó¤ò½ü¤¤¤¿Ãæ´Ö¤Î80¡ó¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¿Í¡¹¤Î½êÄêÆâµëÍ¿¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤ò¸«¤ë¤È¡¢30Âå¸åÈ¾¤«¤é50ÂåÁ°È¾¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢2006Ç¯»þÅÀ¤è¤ê¤â2025Ç¯»þÅÀ¤Î¤Û¤¦¤¬¤½¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡Ê¿ÞÉ½4¡¢ËÀ¥°¥é¥Õ¤Î½Ä¤ÎÉý¡Ë¡£¤¤¤ï¤Ð¡¢ÄÂ¶â¥«¡¼¥Ö¤Ï¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥È²½¡×¤ÈÆ±»þ¤Ë¡Ö¥ï¥¤¥É²½¡×¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£
¤³¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¾å½Ò¤ÎÇ¯¸ù½øÎó·¿¤«¤éÇ½ÎÏ¡¦À®²Ì¼çµÁ¤Ø¤ÎÄÂ¶âÂÎ·Ï¤Î°Ü¹Ô¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ç¥Õ¥ì¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤ä¡Ö¶âÍø¤¢¤ëÀ¤³¦¡×¤Ø¤Î²óµ¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎÀµ¾ï²½¤¬¿ÊÅ¸¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÄÂ¾å¤²¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´ë¶È¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤´ë¶È¤È¤Îº¹¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
´ë¶È¤´¤È¤Îº¹¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏË¾¤Þ¤·¤¤¸½¾Ý¤À¤È¸À¤¨¤ë¡£¡ÄÂ¶â¤ÎÄã¤¤¡Ê¢âÀ¸»ºÀ¤ÎÄã¤¤¡Ë´ë¶È¤«¤é¡¢¤è¤êÄÂ¶â¤Î¹â¤¤¡Ê¢âÀ¸»ºÀ¤Î¹â¤¤¡Ë´ë¶È¤Ø¤ÈÏ«Æ¯¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Ê¬ÇÛ¤ÎÌÌ¤È¡¢¢Ï«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿Åê»ñ¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¶¥Áè¤ÎÌÌ¤«¤é¡¢·ÐºÑÁ´ÂÎ¤ÎÀ¸»ºÀ¤â¹â¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¤À¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢²áÅÙ¤Ê³Êº¹¤Î³ÈÂç¤Ï¼Ò²ñ¤ÎÉÔ°ÂÄê²½¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤¿¤á¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Ê¤É¤Î¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥Í¥Ã¥È¤ä¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤ëÅ¾¿¦»Ù±ç¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¹ñ¡¦ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤ë¸øÅª¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î³È½¼¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£
¢£¶âÍ»»ñ»º¤ÎÊÝÍ»Ä¹â¤Ç¤â
ÄÂ¶â¤Ë²Ã¤¨¡¢²È·×¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¶âÍ»»ñ»º¤ÎÂç¤¤µ¤Ç¤â¡¢À¤Âå´Ö³Êº¹¤Î½Ì¾®¤ÈÀ¤ÂåÆâ³Êº¹¤Î³ÈÂç¤ÎÆ±»þ¿Ê¹Ô¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï³ô¼°¡¦³ô¼°Åê»ñ¿®Â÷¤ÎÊÝÍ»Ä¹â¤Ï¹âÎð¼ÔÀ¤ÂÓ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢NISA¡Ê¾¯³ÛÅê»ñÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¡Ë¤Î¿»Æ©¤Ê¤É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢³ô¼°Åê»ñ¤ò¹Ô¤¦¸½ÌòÀ¤ÂÓ¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÊÝÍ»Ä¹â¤Îº¹¤¬½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁíÌ³¾Ê¤Î²È·×Ä´ºº¡ÊÃùÃß¡¦ÉéºÄÊÔ¡Ë¤ò¤â¤È¤Ë¡¢1À¤ÂÓÅö¤¿¤ê¤Î³ô¼°¡¦³ô¼°Åê»ñ¿®Â÷¤ÎÊÝÍ»Ä¹â¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤Î2019Ç¯»þÅÀ¤Ç¤Ï50¡Á59ºÐ¤ÎÀ¤ÂÓ¤¬Ê¿¶Ñ¤Ç143Ëü±ß¤Ç¤¢¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢29ºÐ°Ê²¼¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ç¤ÏÊ¿¶Ñ¤Ç13Ëü±ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢10ÇÜ°Ê¾å¤Î³Êº¹¤¬Â¸ºß¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï50¡Á59ºÐ¤ÎÀ¤ÂÓ¤¬Ê¿¶Ñ324Ëü±ß¡¢29ºÐ°Ê²¼¤ÎÀ¤ÂÓ¤¬Ê¿¶Ñ121Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î³Êº¹¤Ï3ÇÜ°Ê²¼¤Ë¤Þ¤Ç½Ì¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢ºÆ¤Ó³ÆÀ¤ÂåÆâ¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿¶âÍ»»ñ»º¤ÎÁý²Ã¤Ï°ìÉô¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£À¤ÂÓ¼ç¤ÎÇ¯Îð³¬ÁØ¤´¤È¤Ë¡¢ÍÂ¶â¤Ê¤É¤â´Þ¤ó¤ÀÃùÃß»Ä¹â¤ÎÂç¤¤µ¤Ç³ÆÀ¤ÂÓ¤òÊ¬¤±¤Æ¸«¤ë¤È¡¢ÃùÃß»Ä¹â¾å°Ì20¡ó¤Î²È·×¤Î³ô¼°¡¦³ô¼°Åê»ñ¿®Â÷¤ÎÊÝÍ»Ä¹â¤Ï2019Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢Ãæ´Ö20¡ó¤Î²È·×¤Î³ô¼°»ñ»º¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡Ê¿ÞÉ½5¡Ë¡£
¥³¥í¥Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¸å¤Î³ô²Á¤ÎÂçÉý¤Ê¾å¾º¤Î²¸·Ã¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¶âÍ»»ñ»º¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï³ô¼°Åê»ñ¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ëÀ¤ÂÓ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î²È·×¤¬¤½¤Î²¸·Ã¤òµý¼õ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£
¢£³ô¹â¤Î²¸·Ã¤«¤é¤â¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¤Þ¤¿¡¢ÃùÃß»Ä¹âÃæ°Ì20¡ó¤Î²È·×¤ÇÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢30¡Á39ºÐ¤ä60¡Á69ºÐ¤È¤¤¤Ã¤¿Ç¯Îð³¬ÁØ¤ËÂÐ¤·¡¢50¡Á59ºÐ¤ÎÇ¯Îð³¬ÁØ¤Î¶âÍ»»ñ»º¤Î¿¤Ó¤¬¾®¤µ¤¯¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï»ñ»ºµ¬ÌÏ¤Ç¼ãÇ¯ÁØ¤ËÄÉ¤¤È´¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¤ÎÈ¾¿ô¤¬³ºÅö¤¹¤ë¤³¤ÎÀ¤Âå¤Ï¡¢Ãæ´ÖÁØ¤Ç¤â¶âÍ»»ñ»º¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤À¤±¤Î»ñ¶âÍ¾ÎÏ¤¬Ë³¤·¤¯¡¢³ô¹â¤Î²¸·Ã¤«¤é¤â¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿¶âÍ»»ñ»º¤Î³Êº¹¤Ï¡¢ÄÂ¶â¤Î³Êº¹°Ê¾å¤Ë¡¢°ìÅÙ³«¤¤¤¿º¹¤ò½Ì¤á¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡£2026Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢ÆüËÜ¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï°ìÃÊ¤È³ô¹â¤¬¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Â¸µ¤Ç¤Ï¤à¤·¤íº¹¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
NISA¤ÎÉáµÚ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖÃùÃß¤«¤éÅê»ñ¤Ø¡×¤Î°Ü¹Ô¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¿¤ÈÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢º£¸å¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¶âÍ»¶µ°é¤Î³È½¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉý¹¤¤À¤ÂÓ¤Ë¿þÌî¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¤½¤â¤½¤âÃùÃß¤¹¤ëÍ¾Íµ¤Î¤Ê¤¤À¤ÂÓ¤ò¤É¤¦»Ù¤¨¤ë¤«¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£
ÆÃ¤Ë¡¢ÄÂ¶â¥«¡¼¥Ö¤¬¥Õ¥é¥Ã¥È²½¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢¶ÐÏ«¼ÔÀ¤ÂÓÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï³Êº¹¤¬½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¿¤á¡¢À¤ÂåÆâ¤Ç¤Î³Êº¹³ÈÂç¡Ê¥ï¥¤¥É²½¡Ë¤¬Æ±»þ¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ò½½Ê¬¤ËÇ§¼±¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¤ÎÀ¯ºöÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
----------
¹âÌî ÁóÂÀ¡Ê¤¿¤«¤Î¡¦¤½¤¦¤¿¡Ë
°ËÆ£ÃéÁí¸¦Éû¼çÇ¤¸¦µæ°÷
2019Ç¯4·îÆüËÜÁí¹ç¸¦µæ½êÆþ¼Ò¡¢²¤ÊÆ¥Þ¥¯¥í·ÐºÑÄ´ºº¡¦Ê¬ÀÏ¤Ë½¾»ö¡£20Ç¯4·î·ÐºÑ¼Ò²ñ¥·¥¹¥Æ¥àÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Ë¤ÆµÒ°÷¸¦µæ°÷¡Ê·óÇ¤¡Ë¡£23Ç¯9·î»°É©UFJ¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¾Ú·ôÆþ¼Ò¡¢ÆüÃæ²¤¥Þ¥¯¥í·ÐºÑÄ´ºº¡¦Ê¬ÀÏ¤Ë½¾»ö¡£24Ç¯11·î¤è¤ê¸½¿¦¡£London School of Economics and Political Science¡ÊLSE¡Ë·ÐºÑ³Ø½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡£
----------
¡Ê°ËÆ£ÃéÁí¸¦Éû¼çÇ¤¸¦µæ°÷ ¹âÌî ÁóÂÀ¡Ë