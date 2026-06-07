舞洲スポーツアイランド・空の広場（大阪市此花区）で6月6日、花火とドローンショーによるイベント「OSAKA BAY SKYLUMINA FIREWORKS & DRONES」が開かれた。 葛城煙火が率いる選抜花火師チームによる音楽連動型の花火1万発と、レッドクリフによる延べ2,000機のドローンショーが融合した同イベント。ドローンショーでは、大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミ