『アイドリッシュセブン』レインボーシティオープニングライブ曲グループシングルが、4週連続発売決定。仲間と共に成長するアイドルをキーコンセプトにしたメディアミックスプロジェクト『アイドリッシュセブン』。スマートフォン向けアプリゲームを主軸にし、音楽・LIVE・アニメ・書籍・企業とのタイアップなど、さまざまなメディアを通したアイドル創出プロジェクトで、 2025年8月20日にアプリ配信開始から10年を迎え、現在10周