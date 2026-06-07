斎藤佑樹氏がヤクルト-日本ハム戦の始球式に登場神宮球場に現れた“ハンカチ王子”の姿に、ファンが懐かしさを募らせた。ヤクルト-日本ハムの3連戦は神宮外苑創建100年の記念イベントとして開催され、元日本ハムの斎藤佑樹氏が始球式に登場。38歳の誕生日を迎えた右腕へ、球場から大きな拍手が送られた。斎藤氏にとって神宮は特別な場所だ。2006年には早実のエースとして夏の甲子園出場を決め、早大では東京六大学リーグで史上