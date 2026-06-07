ポケモンカフェ TOKYO、リニューアル / 映像出力・PD100W充電・SDリーダーにも対応、7in1 USB-Cハブ【まとめ記事】
株式会社ポケモンは、「ポケモンカフェ TOKYO」（東京・日本橋）と「ポケモンカフェ OSAKA」（大阪・心斎橋）で、2026年6月17日（水）から楽しめる新しいメニューやショーの詳細を紹介する。さらに、「ポケモンカフェ TOKYO」の店内リニューアルについても紹介する。
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、約50gの軽量ボディに4K HDMI出力、PD100W入力、5Gbps転送、SDカードリーダー機能まで備えた超多機能かつコンパクトな7-in-1 USB-Cハブ「400-HUBCPC54BK」を発売した。
■スムーズなマウス操作と高い強度を実現！人気のガラスマウスパッドにSサイズが新登場
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、布製のマウスパッドに比べ、滑りやすさと劣化しにくさを兼ねそろえたガラスマウスパッドに、新たにSサイズ「200-MPD034BK-S(ブラック)」、「200-MPD034W-S(ホワイト)」を発売した。本製品は表面に特殊加工を施したガラス素材を採用し、布製マウスパッドでは味わえない滑らかな操作感を実現した。マウスを軽い力で動かせるため、ゲーミングシーンでの素早いエイム操作はもちろん、オフィスワークやクリエイティブ作業における細かなカーソル移動も快適だ。
■梅雨時期に、心ほどける和の香り！フレッシュネスバーガー、味わい豊かな本格バーガーを発売へ
コロワイドグループの株式会社フレッシュネスは、2026年6月10日（水）より、ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」にて、「柚子胡椒香る 香味野菜の照り焼きバーガー」と「生七味香る 蓮根と南瓜の黒酢あんバーガー」を期間限定で発売する。
■iPad第10世代をPC化！タッチパッド付キーボード
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、iPadをノートPCのように快適に操作可能である「iPad（第10世代）専用ケース付きBluetoothキーボード（400-SKB083）」を発売した。日本語JIS配列のパンタグラフ式キーボードを採用し、普段のパソコンと同じ感覚でスムーズなタイピングができる。さらに、便利なタッチパッドを搭載しているため、マウスを用意しなくてもカーソル操作が行える。資料作成やメール返信、オンライン授業などの作業効率が格段に向上する。
■コンパクトなのに多機能！映像出力・PD100W充電・SDリーダーにも対応、7in1 USB-Cハブ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、約50gの軽量ボディに4K HDMI出力、PD100W入力、5Gbps転送、SDカードリーダー機能まで備えた超多機能かつコンパクトな7-in-1 USB-Cハブ「400-HUBCPC54BK」を発売した。本製品は、ノートパソコンのUSB Type-Cポートにケーブル1本で接続するだけで、HDMI出力、USB機器の接続、SD/microSDカードの読み書き、PD充電などをまとめて使える7in1仕様のUSB-Cハブ。薄型コンパクトな筐体ながら、映像出力・データ転送・カード読み書き・充電をまとめてカバーできるため、複数の変換アダプタを持ち歩く手間を減らせ、デスク上の配線や外出先もスマートに整理できる。
■ポケモンカフェ TOKYO、リニューアル！ポケモンカフェのメニューやショーが新しくなって登場
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サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、約50gの軽量ボディに4K HDMI出力、PD100W入力、5Gbps転送、SDカードリーダー機能まで備えた超多機能かつコンパクトな7-in-1 USB-Cハブ「400-HUBCPC54BK」を発売した。
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、布製のマウスパッドに比べ、滑りやすさと劣化しにくさを兼ねそろえたガラスマウスパッドに、新たにSサイズ「200-MPD034BK-S(ブラック)」、「200-MPD034W-S(ホワイト)」を発売した。本製品は表面に特殊加工を施したガラス素材を採用し、布製マウスパッドでは味わえない滑らかな操作感を実現した。マウスを軽い力で動かせるため、ゲーミングシーンでの素早いエイム操作はもちろん、オフィスワークやクリエイティブ作業における細かなカーソル移動も快適だ。
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コロワイドグループの株式会社フレッシュネスは、2026年6月10日（水）より、ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」にて、「柚子胡椒香る 香味野菜の照り焼きバーガー」と「生七味香る 蓮根と南瓜の黒酢あんバーガー」を期間限定で発売する。
■iPad第10世代をPC化！タッチパッド付キーボード
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、iPadをノートPCのように快適に操作可能である「iPad（第10世代）専用ケース付きBluetoothキーボード（400-SKB083）」を発売した。日本語JIS配列のパンタグラフ式キーボードを採用し、普段のパソコンと同じ感覚でスムーズなタイピングができる。さらに、便利なタッチパッドを搭載しているため、マウスを用意しなくてもカーソル操作が行える。資料作成やメール返信、オンライン授業などの作業効率が格段に向上する。
■コンパクトなのに多機能！映像出力・PD100W充電・SDリーダーにも対応、7in1 USB-Cハブ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、約50gの軽量ボディに4K HDMI出力、PD100W入力、5Gbps転送、SDカードリーダー機能まで備えた超多機能かつコンパクトな7-in-1 USB-Cハブ「400-HUBCPC54BK」を発売した。本製品は、ノートパソコンのUSB Type-Cポートにケーブル1本で接続するだけで、HDMI出力、USB機器の接続、SD/microSDカードの読み書き、PD充電などをまとめて使える7in1仕様のUSB-Cハブ。薄型コンパクトな筐体ながら、映像出力・データ転送・カード読み書き・充電をまとめてカバーできるため、複数の変換アダプタを持ち歩く手間を減らせ、デスク上の配線や外出先もスマートに整理できる。
■ポケモンカフェ TOKYO、リニューアル！ポケモンカフェのメニューやショーが新しくなって登場
株式会社ポケモンは、「ポケモンカフェ TOKYO」（東京・日本橋）と「ポケモンカフェ OSAKA」（大阪・心斎橋）で、2026年6月17日（水）から楽しめる新しいメニューやショーの詳細を紹介する。さらに、「ポケモンカフェ TOKYO」の店内リニューアルについても紹介する。
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