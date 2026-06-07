俳優の東出昌大さん（38）が自身のnoteを更新。突然の「音信不通のお知らせ」が話題となっています。



【写真】野営する東出昌大さん（過去の投稿から）

東出さんは6月1日、noteにて「明日、6月2日から7月1日まで、電子機器を使えない生活に入りますので音信不通になります。ですので東出とコンタクトを試みる方は、直接山にいらして下さい」と報告しました。



東出さんは「今年の春は友人や家族との時間を過ごし、狩猟に釣りに、畑に山菜採りに目一杯遊び、それはそれは幸せな日々でした」と回想。「しかし、数年前から心のどこかで『この幸せな日々はいつまで続くのだろう』『きっと、いつまでもは続かないのではなかろうか』という、不安というよりも予感に近い感覚があり、『もし社会が変容した際にどうすれば良いのか、その術を私はまだ知らないなぁ』と考えておりました」と当時の心情をつづり、「『知らないことは知りたい。だから、実践せねば』と、1ヶ月間の『プチ被災生活』を実施致します」と積極的に今回の生活を決意したことを明かしました。



具体的な生活内容については、「設定とそれに伴ったルール」を公開。



「巨大地震発生。電気、水道、ガス、携帯の基地局などのインフラが止まる。公共の力は道路の復旧や行方不明者の捜索などに使われるため、炊き出しなどは来ず、流通も止まっている為、お店も使えない。今ある自宅の備蓄、車に入っているガソリン、チェーンソー、斧、釣竿、鉄砲、五右衛門風呂を駆使して、1ヶ月生活を送る」（東出さんのnoteから引用）



妻子は帯同せず、東出さんと愛犬のシーちゃんだけで挑戦するそう。さまざまな課題が予想される中で、「きっと時間があるからいっぱい本読んで、いっぱい山を歩くから健康的な生活になるのだろうな〜、と楽観的にも考えております」と意気込みをつづりました。



今回の試みは、京都大学の火山学専門家や備え・防災アドバイザーの方の著書から得た着想であるといい、「ご興味ある方とタワマンにお住まいの方は是非手に取ってみて下さい」「それでは皆さまお元気で！ではまた〜」「手書きの日記と写真は撮っておくので、プチ被災生活終わったらnote更新しまくりますねー！」と呼びかけました。



この投稿へのコメントでは「行動力と探求心はすごい！」「なんて斬新な！」「身を持って体験する東出さん素敵」「実践結果、楽しみにしてます！」「どんな生活になるのか興味津々！！」「何でわざわざそんな事を…」「みんな待ってますから…」「大雨が心配です」などの声が寄せられました。



東出昌大さんは、2015年に女優の杏さんと結婚して3人の子をもうけ、その後離婚。24年8月に元女優の花林さんとの再婚と妻の妊娠を報告。25年2月、妻が出産したことを発表しました。