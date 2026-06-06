6月3日、ワールドツアー中の世界的メタルバンド「Metallica（メタリカ）」が、イタリア・ボローニャでのライブで『北斗の拳』のイタリア版アニメのオープニング曲『Ken il Guerriero（和訳：戦士ケン）』を演奏するサプライズを披露。『北斗の拳』の作画担当・原哲夫氏が喜びのコメントを寄せるなど、国内外のメタル好きの間でも大きな話題となっている。メタリカが『北斗の拳』の主題歌を演奏した背景を、音楽ライターの尾谷