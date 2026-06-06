中国国内の人型ロボット業界では最近、広範囲に及ぶ価格調整が始まりました。多くのトップブランドが新製品の販売価格を大幅に引き下げ、かつては価格が数十万元（50万元=約1100万円）する場合もあったハイエンド製品が徐々に1万元（約24万円）台の価格帯に入りつつあります。現在の値下げの波は産業商用、家庭用科学教育のロボット製品の二大分野を網羅しています。松延動力（Noetix Robotics）の家庭用機種の価格は補助金を利用