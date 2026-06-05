去年発足したハンドボールの新リーグ「リーグH」で、プレーオフに進出したハニービー石川が、女王の座奪還に向け意気込みを語りました。レギュラーシーズンを4位で通過したハニービー石川。日本ハンドボールリーグ時代には前人未到の10連覇を達成するものの、去年発足した「リーグH」では、惜しくも初代女王の座を逃しました。今回、女王の座奪還