美しいペルシャじゅうたんが勢揃いです。家具の小売・販売を行う香川県宇多津町の浜田家具が5日、ペルシャじゅうたんや家具、絵画などの展示販売会を始めました。 遊牧民の女性が作る素朴なデザインの「ギャッベ」など、約600点のじゅうたんが販売されています。 職人がじゅうたんを手織りするのを見学できるコーナーもあります。 中東情勢の悪化の影響で、ペルシャじゅうたんの価格は高騰しているそ