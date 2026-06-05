家電量販店のエディオンとヤマダホールディングスが経営統合することを発表しました。 中田蒼記者「広島発祥のエディオンと業界最大手のヤマダホールディングス。きょう経営統合が正式に発表されました」 エディオンとヤマダホールディングスは５日に行われたそれぞれの取締役会で、経営統合の基本合意書を締結しました。 統合が実現すると売上高の合計は約２兆５０００億円となり、事業規模をいかした調