ソフトウェア開発では、エンジニアがAIにコードを書かせる場面が増えています。Anthropicは、こうした流れがAI開発そのものにも広がっているとして、AIが次世代のAIを設計してさらに強力なAIを生み出す「再帰的自己改善」のリスクについて公式に論じました。When AI builds itself \ Anthropichttps://www.anthropic.com/institute/recursive-self-improvement2021年にAnthropicが創業した時点では、人間がClaudeのコードやドキュ