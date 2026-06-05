高校生のスポーツの祭典、県高校総体が6月5日から開幕し、県内各地で熱戦が繰り広げられています。県高校総体は一部の競技をのぞいて、6月5日から4日間の日程で行われます。このうち、徳島市のとくぎんトモニアリーナでは、男子20校、女子13校が参加して卓球競技の学校対抗戦が行われています。5日は、午前9時半から開会式のあと、頂点を目指して試合が始まりました。学校対抗戦は、シングルス4試合とダブルス1試合の