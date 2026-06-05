全長3.2m！ スズキ「小さな“2ドア”クーペ」がスゴイ！クルマの祭典であるモーターショーなどでは、各メーカーが最新の技術を披露する一方で、過去の名車へのオマージュを込めたレトロなコンセプトカーが登場することもあります。2005年に開催された「第39回 東京モーターショー」において、スズキのブースで可愛らしい存在感を放っていたモデルがありました。【画像】超カッコイイ！ これがスズキ「小さな“2ドア”クーペ」