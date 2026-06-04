イルカの群れが阿武町の沿岸で確認され町職員が撮影しました。こちらの映像はきょう正午ごろ、阿武町木与の沖合およそ30mでドローン撮影されたものです。20頭近い群れとみられます。阿武町によりますとイルカはおよそ30分間、沿岸付近を行ったり来たり、時にはジャンプする姿を見せたということです。きのう（3日）もこの近くで目撃情報があったため町の職員が確認を続けていたところ、群れの姿を捉えたということです。綺麗