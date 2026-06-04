2028年春（前期）の連続テレビ小説『ほんのモキチ』の制作・主演発表会見が4日、NHK放送センター（東京都渋谷区）で開かれた。主演の河合優実さん、脚本の宮藤官九郎さん、制作統括の板垣麻衣子さんが登壇し、意気込みを語った。（取材・文：婦人公論.jp編集部）【写真】『ほんのモキチ』の脚本を執筆する宮藤官九郎さん* * * * * * *連続テレビ小説通算118作目となる『ほんのモキチ』は、歌人の斎藤茂吉の妻、輝子をモデルに大胆