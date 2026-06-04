食欲をそそる鮮度抜群のイカの刺し身。“庶民の味”としても親しまれているこのイカに今、危機が迫っています。イット！が訪ねたのは、東京都内の海鮮居酒屋。店主は困った事態を「函館近海にスルメイカが入ってきてない。活イカの入荷ができない状況となっています」と明かしました。生きたまま流通するはずの新鮮なスルメイカが、手に入らないのだといいます。その要因が歴史的不漁です。6月1日、“イカの街”として知られる北海