6月2日、市村正親と篠原涼子の長男で元俳優・市村優汰が自身のInstagramを更新し、ファッションコーデを紹介した。しかし、“ある写真”がSNSをざわつかせている。

優汰のInstagramには、フード付きのレザージャケットにダメージジンズを履いた写真が複数枚投稿されていた。この日の服装を紹介する投稿だったが、一枚だけそれらと異なる写真があったのだ。

「薄暗い部屋のなかに、大量の紙袋が置かれていました。袋には、ルイ・ヴィトンやクロムハーツ、ロエベ、バレンシアガなど一流ブランド名が印字されており、部屋の端にはロレックスの時計も置かれていたのです。ハイブランドがずらりと並び、ひと際異彩を放っていました」（スポーツ紙記者）

“大量ハイブランド”部屋は大きな注目を集めたが、4日時点でこの写真は削除されている。ただ、Xでは、

《顔もよし。お金もある。華もあるんだろう。しかしセンスがない》

など、厳しい声も。一方で、

《親も親だよね》

《市村正親はしっかりとした躾やらしてそうなイメージだったのはやる役柄のせいったのか》

といった両親に疑問を抱く声も聞かれていた。

優汰は2021年に正親の主演ミュージカル『オリバー！』で俳優デビューし、ドラマや舞台などに出演してきた。今後の活躍を期待されていたが、SNSをざわつかせる“事件”が起きた。

「2024年の『NEWSポストセブン』で、優汰さんがハロウィンで外国人女性の胸を触ったとして通報され、警察から任意の事情聴取を受けたと報じられました。その後、優汰さんは事務所の公式サイトから削除されたのです。

まだ未成年ということもあり、SNSでは、正親さんと篠原さんが甘やかしているのではないかと、両親にも厳しい声があがっていました。正親さんは2021年に篠原さんと離婚し、2人の子どもの親権を持っているため、その子育ての内容が疑問視されたようです」（芸能記者）

現在はTikTokやInstagramで私生活の様子を発信している優汰。5月のTikTokでは、“家族共演”が大きな注目を集めた。

「優汰さんが軽快なダンスをしていたところ、ぬいぐるみを抱いた篠原さんがカメラの前を横切り、その後、正親さんが篠原さんと反対側から横切るという動画でした。離婚後も家族3人で過ごす様子を微笑ましく見る向きもありましたが、SNSでは《徹底的に甘やかされてんだな》という声もあがっていました。

今回、優汰さんがアップした大量のハイブランドがすべて本人のものであるかは不明ですが、最近のInstagramには、ブランドもので着飾った写真も見られます。10代で“セレブ生活”を謳歌しているように見えることから、やはり正親さんや篠原さんのことを想起する人もいたのかもしれません」（同前）

自らの足で羽ばたいていく姿を見る機会が増えることを期待したい。