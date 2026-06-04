不二家（東京都文京区）が、B-R サーティワン アイスクリーム（東京都品川区）の「サーティワン アイスクリーム」の人気フレーバー「クッキーアンドクリーム」をイメージした新商品「サーティワンチョコレート（クッキーアンドクリーム風味）」を6月9日に販売開始します。【えっ？】断面で見ると“豪華”！チョコミント＆ポッピングシャワーも見る！新商品は、「クッキーアンドクリーム」をイメージして、まろやかなバニラ風