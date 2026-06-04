石川県の合計特殊出生率が過去2番目に低い水準となりました。厚生労働省が発表した人口動態統計によりますと、去年、石川県内で生まれた子どもの数は6242人と前年より164人増え、10年ぶりに増加に転じました。また、1人の女性が生涯で産む子どもの推定人数を示す合計特殊出生率は1.30と過去最低となった前年を上回りましたが、過去2番目に低くなりました。全国平均は1.14で、石川県は全国で16番目に高くなっています。この結果につ