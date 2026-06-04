6月3日、女優の北乃きいが、波瑠と麻生久美子がダブル主演するドラマ『月夜行路─答えは名作の中に─』（日本テレビ系）の第9話に出演した。作中での北乃の“激変”した姿が注目を集めている。同作は、仕事漬けの夫と反抗期の子どもに蔑ろにされる主婦の沢辻涼子（麻生）が、文学オタクのバーのママ・野宮ルナ（波瑠）と出会ったのを機に、さまざまな事件に巻き込まれる物語。鋭い観察眼を持つルナが文学の知識を生かして、涼