6月3日、女優の北乃きいが、波瑠と麻生久美子がダブル主演するドラマ『月夜行路─答えは名作の中に─』（日本テレビ系）の第9話に出演した。作中での北乃の“激変”した姿が注目を集めている。

同作は、仕事漬けの夫と反抗期の子どもに蔑ろにされる主婦の沢辻涼子（麻生）が、文学オタクのバーのママ・野宮ルナ（波瑠）と出会ったのを機に、さまざまな事件に巻き込まれる物語。鋭い観察眼を持つルナが文学の知識を生かして、涼子とともに事件の真相を突き止める様子を描いている。

「第9話は、ルナの店の常連客が急逝し、涼子と2人で弔問したところ、兄姉間で遺産相続争いが起きており、家族の問題を解決する内容でした。北乃さんは亡くなった常連客の次女役で、遺産問題に頭を悩ませる役柄を演じました」（スポーツ紙記者）

兄姉に加えて、故人が生前籍を入れていた再婚相手も登場し、複雑な人間模様が描かれた。一方で、放送後のXでは、

《北乃きいちゃんめっちゃ痩せた！！！若返った〜！》

《月夜行路に北乃きいちゃん出てるそして可愛さが戻ってきているー痩せたからだ》

《一時期は違う印象のきいちゃんだったけど、今はまた元の顔の印象のきいちゃんに戻ってる》

など、北乃のビジュアルの変化に驚く声が聞かれている。

「2024年のバラエティ番組に出演した際は、SNSでふっくらしたという指摘があがっていました。ただ、今作では顔周りがシャープになった印象を受ける人もいたようです。また、最近は髪を後ろで束ねたセットにすることもありましたが、ドラマでの北乃さんは髪を下し、ナチュラルメイクで、より透明感のある魅力を引き立たせていたのだと思われます」（芸能記者）

水曜日の22時の日本テレビ系の連続ドラマで共演した北乃と波瑠。2人は過去にこの放送枠の人気ドラマで共演したことがあったという。

「2006年のドラマ『14歳の母』（日本テレビ系）に、北乃さんと波瑠さんも出演していたのです。同作は、志田未来さん主演で、中学2年生で妊娠した女生徒が苦難しながら出産する物語ですが、北乃さんと波瑠さんは主人公の同級生役で出演していました。

当時はまだ2人ともブレイクする前でしたが、この共演から20年が経ち、女優として知名度を上げ、同じ放送枠のドラマで“再会”した形になります。今回の共演を感慨深く感じる人もいたようです」（同前）に出演した

平成の人気ドラマから、逸材が生まれていたようだ。