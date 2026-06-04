今年3月までアイドルとして活動し、今後はソロの活動を行なっていく鈴木萌花（ex.AMEFURASSHI）。そんな彼女のソロ名義での初めての活動である、デジタル写真集『SHE IS HERE』が、5月27日（水）にリリースされた。本インタビューでは、「リスタート」「彼女感」をキーワードに撮影した初のデジタル写真集の話や、グループ解散後の日々、そして今後についてなどを語ってもらった。【写真】ソロとなった鈴木萌花＊＊＊【喜