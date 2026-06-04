そもそも車名が『GT＝グランツーリスモ』編集部のレポート車として導入されることになった、『プジョー408GTハイブリッド』。2ヵ月程度、短期集中で実際に使用した印象をレポートしている。今回は、前回で予告した長距離ドライブの話だ。【画像】1日約500kmのロングドライブで！短期集中レポートの『プジョー408GTハイブリッド』全77枚事前に取材日と決めてあった5月某日。天候と渋滞予測を考慮した結果、筆者の自宅がある静岡県