Nakamura Hakが全国のラジオ局で続々とオンエアされ、新人の登竜門『Billboard JAPAN Heatseekers Songs』で2週連続2位にランクインしている「白は夢」のMVを公開した。しかしその中身は、ただ白い画面が続くだけの困惑を呼ぶような内容。概要欄の冒頭には「このMusic Videoは、8K画質で制作されていますが、最初は、144p（最低の画質）に設定の上で再生ください。その後、徐々に画質を上げていくことで、あなたの目に映る『正体』