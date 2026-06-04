北海道内の高速バス各社は、高速バス4路線にダイナミックプライジングを7月1日乗車分から導入する。導入するのは、北海道中央バスと阿寒バス、くしろバスが運行する「スターライト釧路号」、北海道中央バスと北都交通、ジェイ・アール北海道バス、十勝バス、北海道拓殖バスが運行する「ポテトライナー」、北海道中央バスと網走バス、北海道北見バスが運行する「ドリーミントオホーツク号」、北海道中央バスと函館バスが運行する「