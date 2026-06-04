6月4日に始まる「歯と口の健康週間」をアピールしようと、熊本県歯科医師会がイベントを開きました。 【写真を見る】白衣姿のくまモンが"歯磨きの大切さ"PR「歯と口の健康週間」を前に 熊本 白衣のくまモンと「よ坊さん」が強力タッグ！ 熊本市の「くまモンスクエア」で開かれたイベントには、くまモンが白衣姿で登場しました。 日本歯科医師会のPRキャラクター「よ坊さん」も訪れ、くまモンとタッグを組んで「