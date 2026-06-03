クジラ夜の街が、配信シングル「初恋」を本日リリースした。新曲「初恋」は、“ラブレターなんてものを書いてみよう”など身近な描写もありながら、初春から初夏にかけての風を意味する“花信風”といった季節を連想させるワードを文学的に綴った作品だという。今作のリリースを記念して、6月4日の21時より「初恋」のMVをプレミア公開する。どこか寂しい雰囲気の新緑の中、届かない、届けられない手紙を携える宮崎一晴（Vo）の切な